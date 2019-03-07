شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.26$،وسجل أعلى مستوي 56.30$ ،وأدنى مستوي 55.80$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعدما خفضت بكين توقعات النمو الاقتصادي فى 2019.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الأول من آذار/مارس ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.2 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 450.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، إلى إجمالي 12.1مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.