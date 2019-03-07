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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوع مع تحرك السوق الرقمية إيجابيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، مع تحرك السوق الرقمية إيجابيا فى الوقت الحالي.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 137.7$ بارتفاع قدره 1.48$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 136.22$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 140.13$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى سعر عند 133.25$.
حقق الايثريوم يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 8.7% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، وبأكبر مكسب يومي منذ 18 شباط/فبراير الماضي.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 134 مليار$ ،مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
ودخلت سيولة إلى السوق منذ الأمس بحوالي 8 مليار$ ،مع ارتفاع قيمة العملات من 126مليار$ إلى 134$ مليار$ ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية.
تتحرك السوق الرقمية إيجابيا فى الوقت الحالي ، مع تحسن ملحوظ فى مستويات الطلب الاستثماري ،استنادا على توالي الأخبار التي تدعم مستقبل صناعة التشفير عالميا.
دعمت الأخبار الصادرة مؤخرا تطوير البنية التحتية لقطاع التشفير ، مع توالي عمليات الترقية والتحديث للشبكات ،بالإضافة إلى ترسيخ القواعد الأساسية والتنظيمية فى صناعة التشفير ، وتعزيز أنظمة الرقابة والحماية ، مع زيادة اهتمام كبرى المؤسسات المالية بالصناعة الوليدة والعملات الرقمية.
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