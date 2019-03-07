شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين قبيل قرار الفائدة الكندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور قرار بنك كندا المركزي عن أسعار الفائدة.

يتداول بحلول الساعة 12:30بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوي 1.3382$ من سعر الافتتاح 1.3348$ بعد تسجيل أعلى سعر 1.3383$ الأعلى منذ 7 كانون الثاني/يناير الماضي ،وأدنى سعر 1.3348$ .

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% مقابل نظيره الأمريكي ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.93 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي صعود العملة الأمريكية حاليا بدعم بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ، عززت من ثقة المستثمرين فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، وهو ما يرفع أيضا من فرص قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

يختتم فى وقت لاحق اليوم بنك كندا المركزي ثاني اجتماعاته عن السياسة النقدية خلال 2019 ، على أن يصدر قراراته بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.75%.

رفع المركزي الكندي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 من نطاق 1.0% إلى نطاق 1.75% ، بواقع رفع 25 نقطة أساس فى كل مرة ، وقال البنك أن أسعار الفائدة الأعلى ستكون مضمونة لتحقيق هدف التضخم ، لذلك سنستمر فى إتباع نهج التدريج فى تشديد السياسة النقدية ،ويتوقف ذلك على البيانات الاقتصادية الواردة.

وخلال الفترة الأخيرة تراجعت المؤشرات الاقتصادية فى البلاد ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الكندية للمرة الأولى خلال هذا العام ، ويبحث المستثمرين من خلال بيان السياسة النقدية للمركزي الكندي عن أدلة جديدة حول دورة رفع أسعار الفائدة الكندية خلال عام 2019.