شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع مرة أخرى قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.08$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.11$،وسجلت الأعلى عند 15.15$ ، والأدنى عند 15.06$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، منهيا أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل شباط/فبراير الماضي.

وكانت الأسعار قد سجلت فى وقت سابق من تعاملات يوم الثلاثاء أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 15.04$ للأوقية تحت ضغط قوة أداء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 96.93 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يأتي صعود العملة الأمريكية حاليا بدعم بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ، عززت من ثقة المستثمرين فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، وهو ما يرفع أيضا من فرص قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.