ماستركارد في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 06-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.03% بما يعادل -0.07 نقطة ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 225.35 ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 225.35 ، ليستهدف مستوى المقاومة 239.69 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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