ميكرون يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.61% بما يعادل -1.07 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق على المدى القصير . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.99 ، طيلة ثبات الدعم 37.45 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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