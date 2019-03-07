شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 21.75 ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.53% بما يعادل -0.34 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها وتوحي بتكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك .

ولذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 21.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.84 من جديد استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه