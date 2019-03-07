شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة 1716.20 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -3.74 نقطة ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1716.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1845.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه