شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 0.03 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6.19 ، طيلة ثبات الدعم 5.95 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد