شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لاسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3.81 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مع استمرار الأداء السلبي للسهم وهو ما ظهور بوضوح على مؤشر "Price ROC" الذي اطلق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 3.70 درهم كمستوى اول ثم 3.30 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.72 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط