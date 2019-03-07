شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة طيلة الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5.21 درهم منخفضا مقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 5.14 درهم كمستوى اول ثم 4.96 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط