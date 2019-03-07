شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.249 درهم، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول هو الأدنى في أسبوعين، مما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 0.23 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط