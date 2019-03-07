شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يشيهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.90 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق للغاية منذ بداية الأسبوع الحالي، مصحوبا بتدني ملحوظ لكميات التداول، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، وهو ما قد يدفع بالسهم لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل لمستوى الدعم 4.70 درهم كمستوى اول ثم 4.35 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط