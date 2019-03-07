شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 06-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.70 درهم، ونفس مستوى أدنى سعر يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يشير الى ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اختراق السهم مستوى الدعم السابق عند 1.74 درهم، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.77 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط