مؤشرات نمو إيجابية في سوق دبي العقاري منذ بداية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت بداية عام 2019 نمواً إيجابياً في مجموعة مختارة من مشاريع التطوير العقاري الرئيسية بدبي، حسب رئيس البوابة العقارية الإلكترونية «بيوت.كوم».

وذكر حيدر خان، الرئيس التنفيذي للموقع: «على الرغم من أن جميع التوقعات كانت تشير إلى بداية سلبية لسوق العقارات في العام 2019، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي ظهرت منذ بداية العام تدعو للتفاؤل». وأضاف خان: «إذا نظرنا إلى آلية السوق بوجه عام، فإن الاتجاه السائد يشبه ما رأيناه في النصف الأول من عام 2018. وفي حين أن متوسط أسعار العقارات تراجع في سوقي البيع والإيجار، فإن المناطق التي سجلت انخفاضات كبيرة تزيد على 10%، كانت محدودة جداً. لقد استقرت معظم التغيرات عند هذا الهامش، في حين شهدت المناطق الاستثمارية الأكثر شعبية بما في ذلك منطقة وسط دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري زيادة في شرائح بعينها».

وأضاف خان: «إن داماك هيلز من المناطق الجديدة التي تجب مراقبتها من منظور استثماري على وجه التحديد، حيث جذبت الفيلات الموجودة في المشروع اهتمام المستثمرين بشكل واضح، ومن السهل معرفة الأسباب وراء ذلك.

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فالمشروع قريب من مشاريع فلل ناجحة أخرى، بما في ذلك مُدن والمرابع العربية؛ لذلك فهناك اهتمام فعلي بالمنطقة. وإضافة إلى ذلك، فإن قرب المنطقة من موقع إكسبو 2020، يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين.

أما المنطقة الأخرى التي بدأت تشهد اهتماماً متزايداً فهي المرابع العربية 2، حيث شهدنا تسليم بعض مجمعات الوحدات خلال عام 2018».

وتمثّل الاتجاه الرئيسي الآخر في سوق عقارات دبي خلال أول شهرين من 2019، في الاهتمام بالمشاريع العقارية الجديدة البعيدة عن الساحل.

وقال خان: «عندما يتعلق الأمر بضواحي دبي، فقد شهدنا نمواً مطرداً في بعض المناطق مثل واحة دبي للسيليكون، ومدينة دبي الرياضية، وجي في سي. ونحن واثقون بأننا سنستمر في رؤية المستوى نفسه من الاهتمام في تلك المناطق».