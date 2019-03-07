الإمارات بين أهم 5 وجهات لأثرياء العالم

أظهر تقرير «الثروة العالمي» الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، أن دولة الإمارات تعد من أهم 5 وجهات سفر عالمية لأصحاب الثروات الكبيرة «مليارديرات»، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

من جانب آخر، ارتفع عدد المليونيرات في دولة الإمارات إلى 53,798 شخصاً في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 61,292 مليونيراً بحلول عام 2023.

ووصل عدد الأفراد فائقي الثراء في الإمارات، الذين تزيد ثرواتهم على 30 مليون دولار، إلى 693 شخصاً، أغلبهم يعيشون في دبي (440 شخصاً)، وفقاً للتقرير الذي توقع أن يصل عددهم إلى 799 فرداً في العام 2023.

وفي ترتيب للمدن العالمية، فحصت «نايت فرانك» عدة معايير، من بينها عدد فائقي وحجم الاستثمارات العقارية ونمط الحياة، وتفوقت لندن على نيويورك في كافة تلك البنود، ما عدا الاستثمار الذي جاءت فيه لندن في المركز الثاني.

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وتعد لندن موطناً ل 4944 فرداً من فائقي الثراء، تليها طوكيو 3732، ثم سنغافورة 3598، ونيويورك 3378، ومن المتوقع أن يرتفع العدد في العاصمة البريطانية إلى 6015 بحلول 2023.

وتشير تقديرات «نايت فرانك» إلى أن أعداد الأفراد فائقي الثراء ستشهد نمواً بمعدل 22%، خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما ستكون الزيادة في الشرق الأوسط بمعدل أقل، أي 20% في ذات الفترة. ويتوقع أن يحقق أصحاب الثروات الكبيرة في مدن الخليج الرئيسية وهي أبوظبي ودبي وجدة والرياض، نمواً بمعدل 15%.

في سياق متصل، حلت دبي بين أهم 18 وجهة عقارية في العالم، حيث أوضح تقرير «نايت فرانك» أن أعمال التطوير والتشييد في وسط المدينة، عزز من مكانة دبي كسوق عقاري ذي جاذبية عالمية. وأصبح وسط مدينة دبي نقطة جذب للمهنيين الشباب والأسر على حد سواء، بفضل المعروض من الشقق الفاخرة والمرافق المتنوعة ونقاط الجذب الكبرى مثل مول دبي، أكبر مركز للتسوق والترفيه في العالم، بالإضافة إلى قربه من مركز الأعمال الرئيسي في المدينة، وهو مركز دبي المالي العالمي.

ولا تزال دبي من بين الأسواق العقارية الأكثر جاذبية في العالم، حيث إن استثمار مليون دولار يؤمن لك عقاراً فاخراً بمساحة 143 متراً مربعاً، وذلك بالمقارنة مع 16 متراً مربعاً فقط في موناكو التي تعد أغلى سوق عقاري في العالم. وحلت هونج كونج في المركز الثاني، حيث إن المليون دولار تشتري 22 متراً مربعاً، تليها نيويورك في المركز الثالث (31 متراً مربعاً).