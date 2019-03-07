مدير علاقات يُزوِّر توقيع عميل ويُجري استثمارات بدون تصريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن فرض قيد على نشاط أ.م، مدير العلاقات السابق في إحدى الشركات المرخصة لديها.

واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية، إقدام أ.م، على أعمال تفتقر إلى النزاهة، حيث قام بتزويد أحد العملاء بمعلومات غير دقيقة حول قيمة أصوله، وتولى إجراء استثمارات غير مصرح بها لصالح عميل آخر، مع محاولته إخفاء تلك الاستثمارات.

واستخلصت سلطة دبي للخدمات المالية، أن أ.م، غير مناسب لأداء أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية، وبناء على ذلك قررت السلطة تقييد نشاطه ومنعه من العمل في مجال الخدمات المالية في/‏أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

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واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية، أيضاً، أن أ.م، أرسل عمداً رسالتي «تأكيد الرصيد» لأحد العملاء، وكانت الرسالتان تتضمنان معلومات غير صحيحة عن القيمة الإجمالية للأصول التي يمتلكها العميل.

كما قام أ.م، بمخالفة الإجراءات المتبعة في الشركة التي تشترط وجود توقيعين على مثل هذه الرسائل، وقام بتوقيعهما بنفسه مع أنه غير مخول بذلك.

وفي انتهاك آخر لممارسات العمل، أجرى أ.م، على مدى عامين متواصلين عدداً من الاستثمارات بالنيابة عن عميل آخر، من دون أي تصريح أو حتى الإفصاح للعميل عن هذه الاستثمارات.

وفي انتهاك آخر، قام بتزوير توقيع العميل على بعض المستندات الاستثمارية، من دون حصوله على إذن منه، إضافة إلى تزوير بيانات الحساب بغرض إخفاء الاستثمارات غير المصرَّح بها.

ولم تكن الشركة على علم بسوء سلوك أ.م، وقت وقوع ذلك، لكنها قامت باتخاذ الإجراءات المناسبة بعد اكتشافها الأمر، بما في ذلك إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية.