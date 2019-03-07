الطاقة والرعاية الصحية تجران «وول ستريت» هبوطاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تفلح تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رغبته بإبرام اتفاق شامل ونهائي مع الصين، بمنح الأسهم القدرة على الصمود ومنعها من التراجع في مستهل تداولات أمس.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر تأكيدها أن الرئيس دونالد ترامب يرغب بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق شامل ونهائي، ما ينعكس إيجاباً على أداء الأسهم قبيل انتخابات 2020.

وتراجع داو جونز 75 نقطة مع تراجع أسهم شركتي «إكسون موبيل» و»الجرينز يوتس أليانس»، حيث سجلت الأخيرة تراجعاً لليوم الثاني توالياً. وقاد تراجع قطاعات اﻟطﺎﻗﺔ واﻟرعاية الصحية مؤشر إس آند بي إلى انخفاض بنسبة 0.4%. فيما تراجع ناسداك 0.5%.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء مع الإعلان عن نتائج ضعيفة في قطاع السيارات ضغطت على السوق وقوضت ثقة المستثمرين في موجة الصعود التي شهدتها الأسهم هذا العام. لكن يبدو الآن أنها تتلاشى.

ولم يمتد الأداء القوي للأسهم الصينية المدعوم بالآمال في تحفيز جديد إلى الأسهم الأوروبية، وحوم المؤشر ستوكس الأوروبية قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر منخفضاً 0.1%.

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وتراجعت أسهم قطاع السيارات بعدما حذرت شركة شايفلر الألمانية من بيئة أعمال «زاخرة بالتحديات الشديدة» في 2019، وقالت إنها ستعيد هيكلة الشركة، ما دفع أسهمها للهبوط 10.8%.

وانخفض مؤشر القطاع 1.3% مع نزول أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن، ليتراجع المؤشر داكس الألماني 0.4%.

وهبطت أسهم شركتي توريد مكونات السيارات الفرنسيتين فوريسيا وفاليو بنسبة 1.4% و2.9% على الترتيب.

وكانت نتائج شركات التكنولوجيا أكثر إيجابية. فقد زاد سهم لوجيتك 1.3% إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بعدما قالت شركة صناعة الرقائق إنها تتوقع نمو المبيعات السنوية بنسبة في أعالي خانة الآحاد السنة المالية المقبلة التي تنتهي في مارس/‏ آذار 2020.

وقفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 8.6%.

وفي آسيا، واصل المؤشر نيكاي تراجعه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الأربعاء، بعد أداء ضعيف للأسهم الأمريكية، بينما أقبل المستثمرون الأفراد على شراء أسهم الشركات الصغيرة المرتبطة بالدفاع بدعم من تقارير عن أن كوريا الشمالية أعادت بناء جزء من موقع لإطلاق الصواريخ.(وكالات)