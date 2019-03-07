شكرا لقرائتكم خبر عن «شيفلر» تعتزم شطب مئات الوظائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «شيفلر» الألمانية لمكونات السيارات شطب مئات الوظائف في ألمانيا.
وأعلنت الشركة، أنها تسعى لتوفير 90 مليون يورو (102 مليون دولار) في المرحلة الأولى من برنامج سيتم استكماله بحلول عام 2024.
ومن المقرر أن تشطب الشركة نحو 900 وظيفة، 700 منها في ألمانيا. وتعهدت الشركة تجنب إغلاق مواقع تابعة لها.
وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها تراجع ب10.1% على أساس سنوي إلى 881 مليون يورو في 2018.
وأضافت أن عائداتها ارتفعت ب 1.6% خلال نفس العام إلى 14.24 مليار يورو. وذكرت أن قوة اليورو تسببت في تراجع الإيرادات.
وفي عام 2019، تتوقع المجموعة تراجع الزخم عن العام السابق. وتتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 1% إلى 3% عند تعديلها حسب تأثيرات العملة. (د.ب.أ)
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