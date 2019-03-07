«ناسداك دبي» تُرحب بإدراج سندات «الإمارات للتنمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج سندات تقليدية من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون دولار. وتعد هذه السندات المنتج الأول الذي يدرجه المصرف المملوك لحكومة الإمارات في البورصة.

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من جانبها، منحت وكالة «فيتش» تصنيف الإصدارات طويل الأجل وقصير الأجل لبرنامج سندات مصرف الإمارات للتنمية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار درجتي AA- وF1+ على التوالي. وأوضحت الوكالة أن هذه التقييمات تأتي متوافقة من التصنيفات الممنوحة للمصرف، وتعكس الاحتمالية العالية بتلقيه الدعم الحكومي في حال اقتضت الضرورة ذلك.

ويدعم الإدراج رسالة مصرف الإمارات للتنمية التي تنطوي على المساهمة في الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات عن طريق تقديم حلول تمويلية للإسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تمويلية ومصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي قيمة السندات التقليدية والصكوك المدرجة في ناسداك دبي حالياً 77.78 مليار دولار من 99 إدراجاً. وتُمثل السندات التي أدرجها المصرف الإدراج الأول للسندات التقليدية في البورصة في عام 2019، حيث كان كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد المُنسقين العالميين لهذا الإدراج. وكان مديرو الحسابات المشتركون هم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك الصين الصناعي والتجاري، فرع دبي في مركز دبي المالي العالمي، وبنك ستاندرد تشارترد، وكان بنك الاتحاد الوطني مديراً رئيسياً مشتركاً في عملية الإدراج.

وكان المستشار القانوني للمصرف «آلن آند أوفري» والمستشار القانوني لجهة الترتيب وجهتي الوساطة «كليفورد تشانس».