30 %من مديري تكنولوجيا المعلومات بالخليج يوسعون مبادراتهم الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعمل 30% من مديري تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن على دراسة نتائج مبادراتهم الرقمية والعمل على توسعة هذه المبادرات وصقلها، وذلك وفقاً لاستطلاع جارتنر السنوي. وقد تحولت الأعمال الرقمية إلى نقطة تركيز محورية بالنسبة لمديري تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي في عام 2019. وفي هذا السياق قال بارثا إينجار، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: وصلت الأعمال الرقمية إلى نقطة تحول حاسمة بالنسبة لمديري تكنولوجيا المعلومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فاليوم لا يقوم مديرو تكنولوجيا المعلومات المحليون بتطبيق مبادراتهم الرقمية على نطاق واسع فحسب، بل بات 30% منهم يضعون المبادرات الرقمية على رأس أولوياتهم لعام.

وعرض محللو جارتنر نتائج الاستطلاع خلال فعاليات مؤتمر جارتنر للتكنولوجيا، والذي يستمرحتى الأربعاء المقبل. ويجمع الاستطلاع بيانات مقدمة من 3102 من مديري تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك 106 مدير من دول مجلس التعاون الخليجي.