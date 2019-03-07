سوق الهواتف الذكية بالإمارات يتعافى مدعوماً بالابتكارات

يتجه سوق الهواتف المحمولة في الإمارات إلى التحول بنسبة 100% في انتقال سكان الدولة إلى استخدام الهواتف الذكية، مقارنة بنحو 90% حالياً، الأعلى بالمنطقة، وفقاً لتقديرات شركة «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، مؤكدة أن السوق تعافت بداية من النصف الأول 2018.

قال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف المتحركة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات» على هامش مؤتمر عقدته المجموعة في دبي، أمس؛ لإطلاق هاتفها الأحدث «جالكسي إس 10 ب3 فئات ب10 ميزات تقنية تطرح لأول مرة»،: إن سوق الإمارات يعد الأعلى في المنطقة؛ من حيث المنافسة، التي باتت تؤثر في ربحية شركات تصنيع الهواتف الذكية؛ حيث تعد الدولة من الأعلى في استخدام أحدث الهواتف الذكية بجميع فئاتها، لاسيما من حيث التقنيات، فضلاً عن شراء الهواتف الفاخرة.

واختارت شركة «سامسونج الخليج» دولة الإمارات؛ لإطلاق أجهزة «جالكسي إس 10»، لأول مرة في المنطقة، بعد طرحها في السوقين (الأمريكي والكوري)، فيما توفر الشركة هواتف: «جالكسي S10 و S10e وs10 +»، فيما يأتي هاتف «إس 10 بلاس» ب3 سعات تخزين؛ هي «1 تيرا بايت و 512 جيجا بايت و128 جيجابايت» بأسعار مختلفة حسب سعة التخزين، في متاجر الإلكترونيات في الإمارات بداية من 15 مارس/‏آذار الجاري.

وأضاف: إن دولة الإمارات تتمتع بتنوع كبير في شرائح المجتمع وثقافاته، الأمر الذي يدفع بمصنعي الهواتف الذكية إلى طرح المزيد من المنتجات، ما يعود بالفائدة على نمو السوق المحلي؛ من حيث المبيعات، فضلاً عن زيادة معدلات استبدال الهواتف لفترات أقل من ذي قبل.

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وأشار صباغ، إلى أن «سامسونج الخليج» لديها خطط لتعزيز مبيعاتها من الهواتف الذكية في الإمارات خلال العام الجاري؛ عبر توفير هواتف ذكية تناسب جميع شرائح سكان الدولة، إضافة إلى طرح عروض قيمة مضافة على الهواتف، وبالتعاون مع مشغلي الاتصالات كذلك.

وأوضح صباغ: إن حصة هواتف «سامسونج» من سوق الهواتف الذكية في الإمارات بلغت نسبتها 40% خلال 2018، بنمو بنسبة 3% خلال النصف الثاني، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته.

وأكد صباغ توجه «سامسونج» لإصدار هواتف ذكية في الإمارات تتمتع بخصائص جديدة ومبتكرة، تلبي طموحات المستخدمين العالية في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم طرح أكثر من 3 إصدارات إضافية رئيسية في الإمارات وباقي دول الخليج خلال 2019 مزودة بتقنيات جديدة كلياً؛ ليرتفع عدد الإصدارات الرئيسية بالسوق المحلية إلى 4 إصدارات.

وأوضح صباغ: إن الطلب المسبق على هذه أجهزة «جالكسي إس 10» حقق نمواً بنسبة 32% زيادة على الطلب المسبق لأجهزة «جالكسي إس 9» العام الماضي، و70% من إجمالي الطلبات المسبقة سجلت لهاتف «Galaxy S10+»، منها 23% سجلت لسعة تخزين «1TB» و 512«GB» ما يشير إلى زيادة توجهات المستخدمين إلى سعات التخزين الأعلى؛ بفعل زيادة استخدام البيانات والصور وأفلام الفيديو.