الاقتصاد

كلية دبي للسياحة تفتتح مبناها الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، مبناها الجديد بمقر الدائرة الواقع في «ون سنترال المكاتب2»، ضمن منطقة مركز دبي التجاري العالمي النابضة بالحياة.

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ويتيح الموقع الفريد للمبنى العصري الذي يتميز بتوفير بيئة تعليمية واجتماعية مميزة للطلاب الاستفادة من قرب المسافة من أهم المنشآت والمؤسسات في القطاع، وتعريفهم بالممارسات اليومية للمهن التي يختارون التخصص فيها.

ويقع المبنى الجديد على شارع الشيخ زايد، بين مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأبراج الإمارات، ويسهل الوصول إليه من محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقبل المبنى الجديد الطلاب الذين يدرسون للحصول على شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس التطبيقي في مجال السياحة والضيافة والتجزئة، وإدارة الفعاليات وفنون الطهي.

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