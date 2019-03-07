راشد النعيمي يثمن التقدم في أداء «مصرف عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلن أمس مصرف عجمان، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي أظهرت استمرار الزخم الإيجابي في أداء المصرف.

وأفصح مصرف عجمان عن تحقيق أرباح بلغت 170 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل 132,6 مليون درهم كان قد حققها المصرف خلال نفس الفترة من 2017.

وخلال الاجتماع ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، النجاحات المتواصلة التي يحققها المصرف كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، ومستوى التنافسية التي نجح مصرف عجمان في إحرازها نحو بلوغ مستويات جديدة من النمو والتميز المصرفي على مدار السنوات الماضية. وأشار سموه إلى أن العام المالي السابق كان متميزاً من كافة الجوانب، مضيفاً: «أود في هذا الإطار أن أهنىء كافة القيادات والكوادر من موظفي المصرف على الجهود المتميزة خلال العام، وأثمن ثقة عملاء مصرف عجمان. وبفضل دعم مساهمينا المستمر وتوجيهات سمو الشيخ عمار رئيس مجلس الإدارة، فإننا مستمرون في تحقيق نجاحاتنا المتوالية على كافة المستويات في تلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائنا المتنامية وفي توفير منتجات ريادية وحوافز ومكافآت مذهلة وتجربة مصرفية متميزة».

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ومن جهته، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس نتائج مصرف عجمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أداءً قوياً وثابتاً عبر مختلف القطاعات. ويأتي ذلك بفضل التزامنا بتحقيق كفاءة أكبر من خلال الاستفادة المثلى من مواردنا وهيكل رأس المال، وسيلعب التأثير المتزايد للتقنيات الرقمية على إدارة محفظتنا من المنتجات وحلول العملاء دوراً حاسماً في هذا الخصوص. ويمثل تحقيق إيرادات تتسم بالجودة أولوية أساسية بالنسبة لنا ونحن نمضي قدماً في خدمة عملائنا ومجتمعاتنا وتقديم تجربة مصرفية مميزة لهم. وهذا ما دفعنا إلى تطبيق أفضل الأنظمة والممارسات التي يتولى إدارتها فريق عمل متميز بهدف تلبية أعلى المعايير التي تضمن تحقيق أداء تجاري استثنائي. وكلنا ثقة بأن هذه الاستثمارات ستؤتي ثمارها وتمكننا من الاستفادة من الفرص المناسبة لدفع عجلة النمو وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا».

وارتفعت المصروفات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 9.7% وتراجع مخصص انخفاض القيمة المحمل على الموجودات المالية بنسبة 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وتقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% بعد اعتمادها من الجمعية العامة والمصرف المركزي.

22٫6 مليار الميزانية العمومية

بلغت الميزانية العمومية للمصرف كما في 31 ديسمبر الماضي 22.6 مليار درهم، مقارنة ب 20 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017، بنسبة نمو بلغت 13.1%. وشهد التمويل الإسلامي الذي بلغت قيمته 16.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018 نمواً بنسبة 7.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، بينما ارتفعت ودائع العملاء من 14.3 مليار درهم في 2017 إلى 17.2 مليار درهم بحلول 31 ديسمبر 2018، مسجلة زيادة قدرها 20.1 في المائة.

وكان لمحفظة الأعمال المتزايدة تأثير ملحوظ على الدخل مقارنة بالسنة المنتهية في 2017. وسجلت الإيرادات من منتجات التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 24.3% من 681.6 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 847.3 مليون درهم خلال الفترة المقارنة.