الذهب يتعافى لكن دون 1300 دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، أمس، إثر تعافيه في الجلسة السابقة، من أقل مستوى، فيما يزيد على خمسة أسابيع، مدعوماً بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1290.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير/‏كانون الثاني.

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وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.

(رويترز)