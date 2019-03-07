شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى لكن دون 1300 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، أمس، إثر تعافيه في الجلسة السابقة، من أقل مستوى، فيما يزيد على خمسة أسابيع، مدعوماً بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1290.04 دولار للأوقية (الأونصة).
وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير/كانون الثاني.
وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتعافى لكن دون 1300 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.