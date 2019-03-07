شكرا لقرائتكم خبر عن أول مايو موعد ثالث اندماج مصرفي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

طلب بنكا: «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» من مساهميهما في حال قيامهم ببيع أو التنازل عن أسهمهم في البنكين، إرسال الوثيقة التي تم إصدارها إلى «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والخاصة بعملية اندماج إلى الوسيط المالي أو البنك أو الوكيل، الذي قام بتنفيذ عملية البيع أو التحويل إلى الطرف الذي قام بشراء تلك الأسهم أو الشخص الذي تم تحويل الأسهم إليه. ووفقاً للوثيقة التي أصدرها البنك فإن غير ما سبق، لا يجوز إرسال هذه الوثيقة أو مشاركتها مع أي طرف موجود في منطقة محظورة، وفي حال القيام بعملية بيع الأسهم أو التحويل، فإن على المساهمين الاحتفاظ بهذه الوثيقة، والحصول على مشورة وسيط الأسهم الخاص أو البنك أو وكيل آخر قام بتنفيذ عملية البيع أو التحويل.

وقال البنك: «إن عملية الاندماج تخضع لتحقيق عدة شروط؛ من ضمنها: الموافقة على كافة القرارات المُتعلقة بالاندماج، والمحددة في الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري، واجتماع الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني من قبل أغلبية المساهمين في البنكين».

وتضمنت نشرة المساهمين الخاصة باندماج بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، الجدول الزمني المتوقع لأهم الأحداث المتعلقة بالاندماج، وبيّنت أن تاريخ السجل للجمعية العمومية لبنك «أبوظبي التجاري» وللجمعية العمومية لبنك «الاتحاد الوطني» هو 20 مارس/آذار الجاري، وأن الجمعية العمومية لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» كل واحدة على حده في 21 مارس/آذار الجاري، وإيداع القرارات المُتخذة في الجمعيات العمومية للبنكين لدى السجل التجاري في 24 مارس الجاري، وبدء فترة اعتراض الدائنين 24 مارس، وتنتهي فترة اعتراض الدائنين في 23 إبريل/نيسان المقبل، وتاريخ نفاذ الاندماج سيكون في أول مايو/أيار المقبل، واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج أو يوم العمل اللاحق لذلك؛ هو إصدار الأسهم الجديدة من بنك «أبوظبي التجاري» إلى مساهمي بنك «الاتحاد الوطني». وتاريخ نفاذ الاندماج إصدار السندات إلزامية التحويل إلى أسهم لمساهمي مصرف الهلال، واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج أو يوم العمل اللاحق؛ هو تاريخ تحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم جديدة في بنك «أبوظبي التجاري». وشريطة تحقيق شروط الاندماج، فإنه من المتوقع أن يتم الإدراج في تاريخ نفاذ الاندماج أو في أول يوم عمل بعده.

الاستحواذ على «الهلال»

ونص الخطاب المشترك لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» الموصى به لاندماج البنكين، والاستحواذ اللاحق على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال، كالتالي: أعلن مجلس إدارة بنك «أبوظبي التجاري» ومجلس إدارة بنك «الاتحاد الوطني» في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بأنهما قد اتفقا على بنود اندماج مقترح بين البنكين، والذي سيتبعه استحواذ بنك «أبوظبي التجاري»؛ «بصفة البنك الدامج» على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال. ومن المفترض إنفاذ الاندماج وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية «قانون الشركات» واتفاقية الاندماج، وفي تاريخ النفاذ وعند تحقق شروط الاندماج؛ ستنتقل أصول والتزامات بنك «الاتحاد الوطني» إلى بنك «أبوظبي التجاري»، مقابل إصدار أسهم جديدة من بنك «أبوظبي التجاري» إلى المساهمين الحاليين في بنك «الاتحاد الوطني»، وعندما يصبح الاندماج نافذاً سيتم حل بنك «الاتحاد الوطني»، ويقوم بنك «أبوظبي التجاري» بالاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال من مساهمه الوحيد «مجلس أبوظبي للاستثمار»، لقاء مقابل الاستحواذ. وسينتج عن الاندماج وتوحيد الأعمال الذي يحظى بالدعم من قبل أعضاء مجلس إدارة بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني «في حال تحققه»، إنشاء بنك يتمتع بخبرات وإمكانات مالية عالية؛ للقيام بدور محوري؛ لمساندة الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.

عند نفاذ الاندماج سوف يصدر بنك «أبوظبي التجاري»، الأسهم الجديدة إلى مساهمي بنك «الاتحاد الوطني»؛ حيث يتم إصدار عن كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني 0.5966 سهم جديد في بنك «أبوظبي التجاري»، ما يعادل 1.64 مليار سهم جديد في بنك «أبوظبي التجاري»، وتتضمن معادلة التبادل أعلاه لمساهمي بنك «الاتحاد الوطني» الحاليين نسبة تعادل 0.6%، مقارنة بسعر إغلاق التداول في أسهم بنك «الاتحاد الوطني» بتاريخ 28 يناير الماضي (وهو السعر الذي يقع مباشرة قبيل الإعلان النهائي لعملية الاندماج وتوحيد الأعمال)، كما تعادل نسبة 1.3% مقارنة بسعر إغلاق سهم بنك «الاتحاد الوطني» في السوق بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2018؛ (وهو التاريخ الذي يقع مباشرة قبيل الإعلان المبدئي عن عملية الاندماج وتوحيد الأعمال). وقد تمت موافقة مجلس إدارة بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» على شروط الاندماج، ومعادلة التبادل المذكورة.

شروط الاستحواذ

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شريطة تحقق الاندماج ونفاذه، سيتم استحواذ بنك «أبوظبي التجاري» على «مصرف الهلال»؛ من خلال قيام بنك «أبوظبي التجاري» بشراء جميع الأسهم المكونة لرأس المال المصدر ل«مصرف الهلال»؛ وذلك بتاريخ النفاذ لقاء حوالي مليار درهم «سعر الاستحواذ»؛ وذلك عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة. وسيقوم بنك «أبوظبي التجاري» بالإيفاء بسعر الاستحواذ؛ وذلك من خلال إصدار بنك «أبوظبي التجاري» لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لمصلحة مساهمي مصرف الهلال بما يعادل 117.65 مليون سهم جديد في بنك أبوظبي التجاري «التحويل».

وعند إتمام عملية الاندماج والاستحواذ، سيصبح رأس مال بنك «أبوظبي التجاري» حوالي 6.95 مليار درهم، وستصبح ملكية الحكومة غير المباشرة (عن طريق ملكيتها لمجلس أبوظبي للاستثمار) ما يقارب 28% في حين يتملك مساهمو بنك الاتحاد (من غير مجلس أبوظبي للاستثمار) ما نسبته 11.8% من البنك الدامج.

ووفقاً للوثيقة، مع إتمام عملية الاندماج سيتم إنشاء كيان مصرفي ضخم هو الثالث على مستوى الدولة، ما سيؤدي إلى زيادة الحجم؛ لتوسعة نطاق الأعمال؛ من حيث تمويل أوسع لدعم اقتصاد الدولة والنمو الاستثماري، وكذلك زيادة الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا ورأس المال البشري، وتوقعت الوثيقة أن يكون لدى المجموعة الموحدة ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة على النحو التالي: 15% من إجمالي الأصول، و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع.

الجمعيات العمومية

ستناقش الجمعيات العمومية لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» موضوع الاندماج، والموافقة من قبل عمومية أبوظبي التجاري على مقترح توزيع 46% من رأس المال، أرباحاً نقدية على المساهمين، فيما ستناقش عمومية «الاتحاد الوطني» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.

وستنظر الجمعيات العمومية لكل من بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» في مقترح الموافقة على تعيين 11 عضواً لمجلس إدارة بنك «أبوظبي التجاري»، وهم: عيسى محمد السويدي رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد ضاعن الهاملي نائب مجلس الإدارة، وعلاء عريقات عضواً، وخالد ديماس السويدي عضواً، وعائشة الحلامي عضواً، وخالد حاجي الخوري عضواً، وعبدالله خليل المطوع عضواً، ومحمد حمد المهيرى عضواً، وسعيد محمد المزروعي عضواً، وكاولوس انطوان عبيد عضواً، أما العضو الحادي عشر سيتم تحديده والإفصاح عنه من خلال «سوق أبوظبي للأوراق المالية» في 19 مارس الجاري. ووفقاً للوثيقة فقد تم اقتراح أن يتولى علاء عريقات الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد نفاذ الاندماج.

إجراءات سوق أبوظبي

سيؤدي الاندماج إلى توفير كبير في التكاليف؛ من خلال تعزيز الإنتاجية، ووفورات الحجم الكبير، وتغطية أكثر كفاءة لخدمات العملاء؛ من خلال تحسين الفروع والصرافات الآلية، واندماج وتوحيد الأنظمة والتطبيقات والعمليات، واندماج منصات تقنية المعلومات، وتحقيق وفورات الإيرادات؛ من خلال توفر فرص التسويق المتقابل للمنتجات، وتوفير فرص لتوسيع رقعة العلاقات، وتعزيز القدرة على خدمة العملاء.

وسيتم التقدم بطلب إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ لإدراج الأسهم الجديدة من بنك «أبوظبي التجاري» والتداول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المتوقع إدراج هذه الأسهم بتاريخ نفاذ الاندماج أو في يوم العمل التالي له، كما أنه من المتوقع إلغاء أسهم بنك «الاتحاد الوطني» من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ النفاذ. كما أنه من المتوقع التقدم بطلب لإدراج الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجاري الخاصة بالاستحواذ في يوم التحويل أو في يوم العمل التالي له مباشرة.