«العلاقات الحكومية في الشارقة» تبحث التعاون مع مؤسسات إسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنظم دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، خلال الفترة من 11-14 مارس الجاري، زيارة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف بحث فرص التعاون والعمل المشترك في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار الثنائي بين الشارقة ومدينة برشلونة.

ويضم الوفد الذي يترأسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، كلاً من الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور عبد العزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعلي الكتبي، تنفيذي علاقات دولية بدائرة العلاقات الحكومية.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نكرس في دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، كل جهودنا من أجل بناء علاقات أساسها التعاون وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة، تفتح المجال واسعاً أمام الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة لإقامة شراكات فعالة مع المؤسسات النظيرة لها في كل مدن العالم، بهدف استلهام التجارب الناجحة، وتبادل المعارف والخبرات، والارتقاء بمسيرة النهضة التنموية في الإمارة.