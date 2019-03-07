شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار تسهيلات ل «أبيكورب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، عن حصولها على تمويل مرابحة مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار)؛ وسيتم استخدام هذا التمويل لأغراض مؤسسية عامة تشمل توسيع دعم المحفظة الاستثمارية ل»أبيكورب» في عدد من مشروعات الطاقة الإقليمية. وقالت الشركة في بيان، إن تجمعاً بنكياً يضم أربعة مصارف سعودية هي: البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ومجموعة سامبا المالية، ساهمت في توفير التمويل الذي يمتد لأجل استحقاق مدته 5 سنوات. (وكالات)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 مليون دولار تسهيلات ل «أبيكورب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.