شكرا لقرائتكم خبر عن 892 رخصة عقارية في الشارقة خلال عام 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، عن تفاصيل الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري (إيكرس 2019)، الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، في مقر غرفة الشارقة؛ للكشف عن تفاصيل المعرض، الذي يستضيفه مركز «إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 19-21 مارس الجاري، بحضور محمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وعبدالعزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وسعيد السويدي رئيس «مجموعة عمل قطاع العقارات»، وفهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وحميدي الكتبي، مدير إدارة تراخيص البناء بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وسالم الغيثي، مدير قناة الشارقة بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة «تلال» العقارية، وسلطان شطاف، مدير إدارة التسويق والتطوير بمركز «إكسبو الشارقة»، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في «غرفة الشارقة»، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية والخاصة والإعلامية الراعية للمعرض.

الفرص الواعدة

أشار محمد أحمد أمين إلى أن تنظيم معرض «إيكرس 2019» في دورته السادسة؛ يأتي في إطار حرص الغرفة على تقديمه بحلة متجددة كمنصة تجمع صنّاع القرار والمؤسسات وأهم المستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري، إضافة إلى الوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات التصميم الهندسي، ومُلاك وإدارات العقارات وشركات الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع، ونخبة من الخبراء والمختصين؛ للوقوف على آخر تطورات السوق العقاري في الشارقة، والفرص الواعدة في ضوء النتائج الكبيرة التي حققها المعرض في دوراته السابقة.

تطور مستوى السوق

أكد عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، أهمية إقامة المعرض؛ لتنشيط البيئة الاستثمارية العقارية بكافة مجالاتها، مؤكداً مساهمة هذه المعارض في عرض مشاريع المطورين العقاريين؛ حيث إنها تعد ملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري؛ لتبادل الآراء والاقتراحات، والذي يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري، وكذلك يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في إمارة الشارقة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية، التي يجري الترويج لها بالمعرض، وكذلك لمعرفة حقوقهم التي تضمنها لهم التشريعات والقوانين العقارية في إمارة الشارقة، ومن خلال منصة دائرة التسجيل العقاري، يتيح المعرض الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على أفضل الخدمات الحكومية، التي تقدمها الدائرة للمراجعين.

فرصة مؤاتية

قال سعيد السويدي: «إن القطاع العقاري أحد أسرع القطاعات نمواً في الدولة، فهو يحقق مساهمة فاعلة في اقتصاد الإمارات، كما يعد محوراً أساسياً في سياسة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الحكومة الرشيدة. وتميزت إمارة الشارقة بتوفير حزمة من التشريعات والحوافز المرنة للمستثمرين؛ لترسيخ دورها كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، وكمحور استثمار رئيسي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط»، مؤكداً حرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات على تمثيل أكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة، والعمل بشكل حثيث على تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة، ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة.

Advertisements

دعم التنمية المستدامة

أكد سالم الغيثي، حرص الهيئة على المساهمة بدور مهم في تحفيز نهضة الإمارة؛ من خلال تسليطها الضوء على الإنجازات والجهود الكبيرة، التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل بصفتها الشريك الإعلامي لمعرض «إيكرس 2019» على تأمين تغطية إعلامية شاملة للحدث.

نسب نمو مرتفعة

قال فهد الخميري: إن ما يميز معرض «إيكرس 2019» هو عرض أبرز المشاريع العقارية؛ لإظهار تميز القطاع العقاري وما تقدمه الإمارة من فرص وتسهيلات للمستثمرين والمشترين الذين باتوا يفضلونها على غيرها من الوجهات، ويعد معرض «إيكرس 2019» فرصة حقيقية للمطورين العقاريين؛ لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي مع إمكانية إبرام اتفاقات البيع في الموقع والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية واعدة، كاشفاً أن إجمالي التراخيص العقارية في عام 2018 وصل إلى 892 رخصة، بنمو 7%، وزادت نسبة عدد المطورين العاملين في الشارقة 10%، مؤكداً أن الدائرة تسعى من خلال علاقة الشراكة مع معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» إلى تعزيز الثقة في المجال العقاري في الإمارة؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خدمات مبتكرة

كشف حميدي الكتبيان أن دائرة التخطيط والمساحة سوف تعرض من خلال مشاركتها في المعرض العديد من المشروعات والخدمات المبتكرة؛ حيث سيكون في مقدمتها «نظام تقديم الطلبات للمطورين، ودليل الخدمة المجتمعية للموردين العقاريين، والدليل الإرشادي لتصاميم منطقة جويزع، ومشروع تحويل استخدام الفلل من سكني إلى تجاري، وباقات تحصيل المعاملات».

محطة مهمة

أشاد خليفة الشيباني، بأهمية المعرض الذي يشهد تطوراً ملحوظاً من كافة الجوانب سواء من ناحية المساحات أو الشركات المشاركة وكذلك التنظيم، مؤكداً أن معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» يعد محطة مهمة لتبادل الخبرات والتنافس على عرض أفضل الصفقات والمنتجات العقارية، مؤكداً أن القطاع العقاري محصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة تحقق له الاتزان والاستقرار والمكاسب.