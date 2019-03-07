العبار وسعوديون يتملكون 25% من طرح «الشرقية للدخان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية أمس الأربعاء إن رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد ببورصة مصر.

وطرحت الحكومة المصرية حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان ببورصة مصر هذا الأسبوع لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه (91.66 مليون دولار).

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان: رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان. العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشركة بما يخدم مصلحة المساهمين.

وقال إن العبار يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي. (رويترز)