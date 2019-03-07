شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول التعديلات الحديثة على معايير المحاسبة الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نظمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات ندوة بعنوان التعديلات الحديثة على معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS» في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقام عاطف عطا عطا- المدير التنفيذي للجمعية بافتتاح الندوة وتكريم المتحدث الدكتور أسامة البكري شريك مؤسسة «جرانت ثورنتون» والتي تعتبر من أكبر شركات التدقيق والاستشارات المالية عالمياً. حضر الندوة 100 مشارك من الجهات الاتحادية والدوائر المحلية في الإمارات، ومكاتب التدقيق والمحاسبة والشركات الخاصة وأعضاء وشركاء الجمعية. وقد تم عرض التعديلات على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (15) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16).

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