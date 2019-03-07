شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تعديلات فى هيكل إدارة "التنمية الصناعية" ولائحة داخلية جديدة للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية، أنه سيتم الإعلان عن لائحة داخلية جديدة للهيئة وتعديلات فى الهيكل الإدارى وكذلك هيكل الأجور على أن يتم الإعلان عنها رسميا نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار سعى الإدارة الجديدة للهيئة لضبط منظومة العمل وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين والتخلص من أى بيروقراطية تواجه المستثمر الصناعى الراغب فى الحصول على تراخيص صناعية أو أى من خدمات الهيئة.

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ومر قرابة شهر ونصف على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للقيام بمهام رئيس الهيئة لحين صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد للتنمية الصناعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعمل هيئة التنمية الصناعية على عدد من الملفات الهامة حاليا أهمها انجاز ملف الـ 13 مجمع صناعى وبدء إجراءات تخصيصها للمستثمرين خلال النصف الثانى من 2019 وكذلك ملف طروحات الأراضى الصناعية خاصة عقب زيادة فى الطلبات لدى الهيئة وتراجع كبير فى الطروحات العام الماضى 2018.