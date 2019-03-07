شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يطلع على منتجات الشركات الصناعية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية المهندس خالد الفالح، أمس, عدداً من الشركات الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية، وزار الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وأرامكو وتوتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتروب" وصدارة للكيميائيات.

واستمع لفيلم وثائقي عن شركة "ساتروب" ومشاريعها وإنجازاتها ومنتجاتها التي منها تصدير ٤٠٠ برميل نفط من الزيت العربي الثقيل وإنتاج الفحم البترولي، وإنتاج مادة البنزين والديزل ووقود الطائرات, إضافة إلى مواد تصديرية أخرى، وتجول داخل الشركة والتي تضم ٣٣ مصنعا والتعرف على آلية عملها.

واطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية يرافقه الرئيس التنفيذي لصدارة الدكتور فيصل بن محمد الفقير بمقرها على منتجات الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومشاريعها الاستثمارية التي تدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.