شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات" تتلقى مقترحات المجالس التصديرية حول خطة المعارض 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تقوم حاليا باستقبال مقترحات المجالس التصديرية حول خطة المعارض الخارجية للعام المالى 2019-2020 على أن يقوم كل مجلس بالانتهاء من تقديم خريطة للمعارض التى يرغب المشاركة فيها.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بنهاية شهر مارس الجارى تكون الملامح النهائية لخطة المعارض للعام المالى 2019-2020 انتهت على أن يتم الشروع فى تنفيذها بدءا من يونيو 2019.
وتعتزم وزارة التجارة تنظيم المشاركة فى 35 معرضا دوليا إلى جانب المساهمة إضافة إلى تنظيم 10 بعثات تجارية خلال 2019 فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والصناعات الغذائية والصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والمفروشات المنزلية والأثاث ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية.
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