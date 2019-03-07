شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تهبط لثالث جلسة بفعل خسائر لأسهم الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لثالث جلسة على التوالى اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم الرعاية الصحية والطاقة وتوخى المستثمرين الحذر فى الشراء فى أعقاب صعود قوى للسوق فى بداية العام.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 133.17 نقطة، أو 0.52%، إلى 25673.46 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.20 نقطة، أو 0.65%، ليغلق عند 2771.45 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 70.44 نقطة، أو 0.93%، إلى 7505.92 نقطة.
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