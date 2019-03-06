شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر فوق أدنى مستوى في 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1285.33 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1287.6 دولار للأوقية.
وفي الجلسة السابقة، هبط المعدن النفيس إلى 1280.70 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير مع هبوط الأسعار بأكثر من 4 في المائة منذ أن سجلت أعلى ذروة لها في عشرة أشهر في العشرين من فبراير.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 1537.54 دولار للأوقية.
وانخفضت الفضة 0.4 بالمائة إلى 15.07 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 15 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ السابع والعشرين من ديسمبر.
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