«الاستثمار»: حوافز أكبر لتأسيس الشركات والتوسع في النشاط الاستثماري ‎

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة تعمل على تقديم حافز أكبر للمستثمرين ومؤسسي الشركات من خلال تعديلات تشريعية تزيل المزيد من العقبات الإدارية.

وأضاف “عادل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مساء الأربعاء، أن العام الماضي شهد تأسيس 210 شركة بزيادة 25% عن عام 2017 وهو معدل جيد جدًا، مشيرًا إلى أن عدد كبير من هذه الشركات توسعت في نشاطها وخطوط إنتاجها.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الرسوم الإدارية تمثل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، والتعديلات ستشمل وضع حد أقصى لرسوم التوثيق بعشرة آلاف جنيه.

وأضاف، بأن مجلس الوزراء سيضع الضوابط والإجراءات في الحافز المقدم للشركات التي تتوسع في نشاطها، وسيتم الإعلان عن هذه الضوابط.

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