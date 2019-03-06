مبادرة لحماية هوية المحلات التجارية من التضليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية عن مبادرة مشتركة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحال التجارية وحماية الهوية التجارية لها في خطوة تكاملية مهمة.

وأمهلت الوزارتان المحال التجارية حتى نهاية العام الهجري لتصحيح لوحات المحال التجارية، لتبدأ بعد ذلك فرق العمل المشتركة في 1 محرم 1441 (31 أغسطس 2019) جولات ميدانية مكثفة تشمل المحال التجارية ومنافذ البيع في الأسواق، وستتم إزالة اللوحات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وتهدف الحملة المشتركة بين التجارة والبلديات لتصحيح لوحات المحال المضللة وتعزيز الثقة في الأسواق، عبر حماية الهوية التجارية للمحال والمنشآت التجارية، وحماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس.

كما تهدف إلى ضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها، أو بالتحايل في تصميم اللوحات.