إغلاق مستودعات تزور صلاحية مكملات غذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات بالرياض وجدة والدمام، بسبب تورط القائمين عليها في تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت.

وكانت وزارة التجارة تلقت معلومات عن تزوير صلاحية مكملات غذائية في مستودعات مخالفة بالرياض وجدة والدمام وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على صيدليات، فتمت مداهمة المواقع بمشاركة «الغذاء والدواء» خلال وقت متزامن، وجرى ضبط وحجز أكثر من 4000 مكمل غذائي وجميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتج.

وصادرت الفرق الرقابية جميع الكميات تمهيدا لإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها، واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمالة فيها.

حملة تفتيش

ضبط 3 مستودعات

المدن: الرياض وجدة والدمام

المخالفات

تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات

وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت

أكثر من 4000 مكمل غذائي مزور

الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ الصلاحية