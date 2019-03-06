شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري خلال ديسمبر كانون الأول أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.
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