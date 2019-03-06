الاقتصاد

العجز التجاري الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

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ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات خلال عام 2018، في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة ترامب رسوما على عدد من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري خلال ديسمبر كانون الأول أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي. وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.


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