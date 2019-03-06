شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تبدأ عملها بحالة من الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء فى غياب تطورات جديدة بشأن التجارة ومع توخى المستثمرين الحذر فى أعقاب سلسلة مكاسب قوية للأسهم الأمريكية منذ بداية العام. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.13 نقطة أو 0.05%، إلى 25818.76 نقطة فى بداية جلسة التداول. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.62 نقطة، أو 0.02%، إلى 2790.27 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.98 نقطة، أو 0.01%، إلى 7575.38 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تبدأ عملها بحالة من الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.