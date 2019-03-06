شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبور: تكريم الوزراء فى احتفالية bt100 لفتة جميلة من ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العمرانية، باحتفالية bt100 التى نظمتها مجلة Business Today، لافتا إلى أنها تعد فرصة حقيقة للتواصل بين رجال الدولة ورجال الأعمال، وتبادل الرؤى ووجهات النظر.

وأضاف المهندس أحمد صبور، أن الاحتفالية تم تنظيمها بشكل ممتاز، لافتا إلى أن التكريم يعد تحفيز حقيقى لبقى شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن الحفل وسيلة لإعلام المجتمع بدور شركات القطاع الخاص فى التنمية ودورها الرائد، لافتا إلى أن تكريم الوزراء لفتة ممتازة وإيجابية من الخليج 365 وإعلام المصريين لدور هؤلاء فى خدمة الوطن، مؤكدا أن هؤلاء الرجال يقدمون حياتهم لخدمة الوطن.

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وأوضح أن التكريمات التى تحدث فى مثل هذه المحافل الكبرى، تساهم بشكل كبير فى تحفيز القطاع الخاص على تحقيق أعلى معدلات نمو، للفوز بمثل هذه الجوائز التى تمنح للشركات الكبرى والأكثر نموا.

وكانت مجلة Business Today، كرمت خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، بمشاركة 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية، والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للاستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.