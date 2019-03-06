تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط عدد كبير من القطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8534.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.99% رابحاً عدد 109.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3756.70 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 102 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.26%.

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