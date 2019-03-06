محمد الحوت: تكريم BT100 رسالة للعالم على مناخ الأعمال بمصر وإتاحة فرص النجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أمين الحوت المدير التنفيذى للشركة اللبنانية الألمانية للصناعة "دهانات GLC"، أن الحصول على هذه الجائزة يعد تتويجا لرحلة نجاح على مدى اكثر من 20 عاما فى خدمة الصناعة وقطاع التشييد والبناء فى مصر والمنطقة، مؤكدا على أن التكريم رسالة إلى العالم على مناخ الأعمال فى مصر وإتاحة الفرص للنجاح.

وأشار محمد الحوت إلى أن الشركة قررت التوسع فى السوق المصرى وإقامة استثمارات جديدة خاصة فى الصعيد تماشيا مع رؤية الدولة فى تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل اكبر للشباب والمساهمة فى تعزيز تواجدها فى مصر كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها التى تهدف إلى النمو الاقتصادى والاجتماعى قناعة بأن مصر بلد الفرص الواعدة فى ظل مناخ استثمارى يدعمه إصلاح جريء ومستمر وأيضا كجزء من مسئوليتنا الاجتماعية ورد الجميل لمصر.

وأكد الحوت على سعى الشركة لتقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها فى مختلف الأقاليم والمحافظات بأفضل جودة ممكنة.

وقال: "نعمل وفق رؤية واستراتيجية تشجع على الابتكار والإبداع والريادة وتعتمد على السواعد والعقول المصرية ودمجها بالخبرات والتكنولوجيا العالمية، والقيام بالمسئولية المجتمعية والتأثير الإيجابى فى المجتمع تعليميا وثقافيا ورياضيا وهو ما حقق لنا صدارة شركات انتاج الدهانات الانشائيه فى السوق المصرى انتاجا ومبيعا بالإضافة إلى تصدير منتجاتنا إلى الدول العربية والإفريقية بمواصفات قياسية تعزز قيمتنا ومكانتنا مصر والعالم مشيرا إلى أن glc لها العديد من المنتجات المتطورة للسوق المصرية ولأسواق التصدير ودائما نضع صوب تفكيرنا الالتزام بالجودة الفائقة والحرص على تقديم أفضل الأسعار والاستثمار فى البحث والتطوير والتكنولوجيا و هو الأساس فى أسلوب الإدارة والإنتاج.

وأضاف المدير التنفيذى للشركة اللبنانية الألمانية للصناعة، فى شركتنا حققنا خلال اكثر من عشرون عاماً الكثير من النجاحات التى يعد المستهلك المصرى شريكاً أساسيا فيه حتى وصلنا إلى أن نكون فى صدارة شركات الدهانات فى مصر والمنطقة من خلال أكثر من 250 مركز تلوين بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة فى 40 ألف معرض بيع دهانات فى مختلف أقاليم مصر.

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وفازت الشركة اللبنانية الألمانية للصناعة "دهانات GLC"، بجائزة أفضل 50 شركة مؤثرة فى الاقتصاد المصرى عن عام 2018، وكإحدى الشركات الرائدة فى الاستثمار، والتوسع فى الحلول الصناعية، من مجلة “Business Today” فى حفلها السنوى الثانى، جاء هذا التكريم تقديرا للدور الفعال الذى تلعبه الشركة فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ومؤكدا لريادتها فى مجال صناعة الدهانات وتميزها فى التطوير والتوسعات فى السوق المصرية والابتكار والإبداع.

وتسلم الجائزة محمد امين الحوت المدير التنفيذى للشركة وسط حضور كبير من الوزراء والمسئولين الحكوميين يتقدمهم وزير الصناعة المهندس عمرو نصار ونخبة من الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة ورجال المال والأعمال والإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

ويهدف هذا التكريم إلى تسليط الضوء على مساهمات الشركات فى دعم الاقتصاد والناتج المحلى الإجمالى المصرى، بالإضافة إلى حث الشركات الأخرى على تحسين أدائها وقدراتها التسويقية.

تمنح الجائزة وفقا لدراسات سوقية معتمدة على معايير تقييم أداء الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية، ووجه الحوت التحية إلى كل العاملين بشركة GLC.

باعتبارهم أهم عوامل النجاح وكذلك كل الوكلاء والموزعين والتجار والجمهور الذى حركته ثقته وقناعاته بمنتجات الشركة إلى احتلال مركز الصدارة فى الدهانات الإنشائية.

يذكر أن BT100 هو حفل توزيع الجوائز السنوى الذى تنظمه مجلة Business Today الرائدة فى مصر، إحدى الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، تقام الاحتفالية للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا فى الاقتصاد المصرى لعام 2018، ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.