بالأسعار والصور| تخفيضات هائلة من ’’كارفور‘‘ على الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل بمناسبة عيد الأم

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كتب: ضياء السقا
أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات على الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمنظفات، بمناسبة عيد الأم.
وأكدت إدارة كارفور أن العروض تستمر حتى 13 مارس الجاري، بفروع الهايبر والماركت.
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وفيما يلي العروض:
أولا عروض فروع الهايبر
ثانيا عروض فروع كارفور ماركت
عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta
عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
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