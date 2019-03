بالأسعار والصور| تخفيضات هائلة من ’’كارفور‘‘ على الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل بمناسبة عيد الأم

كتب: ضياء السقا

أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات على الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمنظفات، بمناسبة عيد الأم.

وأكدت إدارة كارفور أن العروض تستمر حتى 13 مارس الجاري، بفروع الهايبر والماركت.

وفيما يلي العروض:

أولا عروض فروع الهايبر

ثانيا عروض فروع كارفور ماركت

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May