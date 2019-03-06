شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 817.006 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 294 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 59.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.36%، والعرب على 28.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية بقيمة 4.2 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 108.8 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 470.3 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 14643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 18677 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1783 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.