شكرا لقرائتكم خبر عن نستله ترصد مبلغ 50000 دولار أمريكى لمعالجة النقص فى فيتامين (د) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث نستله عن شركات ناشئة لابتكار أداة بسيطة واقتصادية لفحص المستويات اليومية للفيتامين (د)، وتطوير تطبيق خاص لتتبّع النتائج.

تسعى شركة نستله الشرق الأوسط إلى تعزيز مكافحة نقص الفيتامين (د) عبر المنطقة من خلال توجيه دعوة مفتوحة على منصة HENRi @Nestlé، تعرض من خلالها مبلغ 50,000 دولار أمريكي لمن يتوصّل إلى ابتكار أداة بسيطة واقتصادية لفحص المستويات اليومية للفيتامين (د)، وتطوير تطبيق تُخزّن فيه النتائج ويقدّم جملة نصائح احترافية حول سبل تحسينها.

على الرغم من وفرة أشعة الشمس، تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ارتفاع معدلات نقص فيتامين (د)، مما يسبّب الإصابة هشاشة العظام وليونتها، وتكلّس العظام الذي يسفر عن انخفاض الكثافة المعدنية في العظام، وترقّق العظام الذي يفضي إلى إضعاف العظام بحيث تصبح هشة وأكثر عرضة للكسور.

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تُقْبل الطلبات على موقع https://henri.nestle.com/live-projects حتى 17مارس.

وعليه فقد قامت شركة نستله بخلق منصة ابتكار مفتوحة HENRi @Nestlé تسعى من خلالها إلى إيجاد شركاء لها تتعاون معهم على استنباط حلول مبتكرة ذات إمكانات عالية لمواجهة مختلف التحديات. تُعتبر المنصة جزءًا من مجموعة أوسع من مبادرات الابتكار في شركة نستله، المعروفة باسم نكست NEXT.

وتطلع شركة نستله إلى التصدّي لهذه المشكلة واستنباط حلول دائمة تنطوي على ابتكار مجموعة من المنتجات من شأنها أن توفّر الكمية اليومية المثالية من الفيتامين (د) والكالسيوم والفوسفات وغيرها من المواد الغذائية ذات الصلة". وأضاف: "كما سنطلق دراسة صحية علمية طويلة الأجل حول نقص الفيتامين (د) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توفّر منصة HENRI إلى أصحاب المشاريع فرصاً حقيقية للتعاون مع شركة نستله فى مجال ابتكار المنتجات واتخاذ مبادرات الاستدامة وإقامة حملات العلامات التجارية المبتكرة وما إلى ذلك. وسوف يحصل أصحاب المشاريع الرائدة الذين يتمّ اختيارهم على مبلغ 50,000 دولار أمريكي وعلى دعم كبرى الشركات في إطار تمويل هذه المشاريع، بحيث يتمكّن أصحابها من عرض منتجاتهم وأفكارهم على الأفراد والأسر. تفضّل بزيارة موقع henri.nestle.com لبدء العمل على مشاريع تخدم المجتمع.