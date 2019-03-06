شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجارحى مشيدا بحفل BT100: يسلط الضوء على التجارب الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد الجارحى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد الجارحى، باحتفالية "bt100" التى نظمتها مؤسسة ”الخليج 365”، الصحفية، ومجلة business toda، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة إعلام المصريين، أكبر المجموعات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرباً عن سعادته لمشاركته فى احتفالية bt100، والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكريمه من قبل الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة، كأحد قادة الأعمال البارزين وعن تميز ريادة شركة حديد "الجارحى"، وتأثيرها في نمو الأعمال بمصر.

وأكد "الجارحى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على أن حفل bt100، سلط الضوء على التجارب الجادة الناجحة، وهو الطريق الذي بدأته مصر منذ سنوات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أننا الأن على أرض صلبة وقاعدة راسخة نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه القيادة السياسية، ونفذته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى باقتدار.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة حديد الجارحى، إن الحفل شهد وجود الكفاءات المتميزة في الاقتصاد المصرى والدولة تجعلنا نطمئن على مستقبل هذا البلد برغم كل ما نواجهه من تحديات ومشكلات، مؤكدا أن مجموعة حديد "الجارحى"، تمثل إحدى الشركات الوطنية والأقطاب الرئيسية فى مجال صناعة الحديد والصلب فى مصر منذ نحو 40 عامًا، فهى ليست حديثة النشأة فهى موجودة فى السوق المصري منذ أواخر السبعينيات، ولها تاريخ عريق فى تجارة وإنتاج الحديد، وإن كانت تحمل مسميات مختلفة آنذاك.

وأوضح "محمد الجارحى" أن مجموعة حديد الجارحى لديها دعائم المنافسة الشريفة والقوية، حيث تملك الكوادر والمؤهلات الفنية التى تمكنها من المنافسة بقوة، وأن رؤية المجموعة تستند على خطط اقتصادية مدروسة واستراتيجية متكاملة لإنشاء العديد من المصانع المنتجة للخامات الأساسية التى تقوم عليها صناعة الحديد، والتى يُستورد معظمها من الخارج، مع الحرص على التطوير المستمر للمصانع القائمة، بما يعزز جودة منتجات المجموعة وزيادة حصتها، حيث تنتج المجموعة نحو مليون طن سنويًا، سيتم زيادتها إلى 2.5 مليون طن فى نهاية عام 2020، بعد إضافة خطوط الإنتاج الجديدة.

ويذكر أن تكريم الشخصيات ومؤسسات الأعمال والشركات،الأكثر تاثيرا في قطاعات الاقتصاد جاء تقديراً لدورها في خدمة الوطن وبرنامج الإصلاح، حيث شارك هذا العام فى حفل bt100، أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.