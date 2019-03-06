شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أوراسكوم للتنمية": حفل bt100 فرصة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور منال حسين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن الحفل السنوى لمجلة "بيزنس توداى"، فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، إذ تسمح الحفل لممثلى الشركات لقاء مسئولى الحكومة مباشرة، وعرض وجهة نظرهم فى بعض الأمور وطلب مساعدتهم فى بعض المشاكل التى تتسبب فيها البيروقراطية وتعوق القطاع الخاص.

وأضافت منال حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كما يساهم الحفل فى التعرف على مجهودات الوزارات المختلفة، وهو ما يشجع الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات متنوعة، والترويج للمشروعات الحكومية، مؤكدة على أهمية الحفل فى التواصل المباشر مع ممثلى الحكومة لحل أى مشاكل تنتج عن البيروقراطية.

وكرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، وبينهم الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية مصر، الأفضل أداء فى سوق المال.

و شارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.