السعودية ترفع التأشيرة عن هذه الدول

أحمد قاسم

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن المملكة العربية السعودية تستعد لتخفيف القيود على السياحة بما يسمح للزوار الأجانب دخول البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الثلاثاء، إن الدول التي سوف تسمح المملكة لرعاياها دخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا من الدول الأوروبية واليابان والصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسئولة قولها إنه من المتوقع أن يصدر القانون الذي ينظم هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ولي العهد...